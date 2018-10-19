Шахтар на останніх хвилинах "дотиснув" Десну й здобув перемогу в матчі УПЛ

Матч завершився з рахунком 1:0

У Харкові завершився матч 12-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький Шахтар обіграв чернігівську Десну.

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Донеччани мали велику ігрову і территоріальну перевагу, але до пори, до часу, не могли відкрити рахунок у грі. Проте логичний гол лідера чемпіонату стався у кінцівці гри. Єдиний гол у цьому матчі на 88-й хвилині забив Майкон.

Таким чином, після 12 ігор на рахунку гірників 31 очко і вони залишаються лідерами турнірної таблиці Прем'єр-ліги.