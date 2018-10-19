Шахтар на останніх хвилинах "дотиснув" Десну й здобув перемогу в матчі УПЛ
23:15, 19 жовтня 2018Футбол
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Матч завершився з рахунком 1:0
Майкон забив переможний голШахтера у ворота Десни / shakhtar.com
У Харкові завершився матч 12-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький Шахтар обіграв чернігівську Десну.
Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.
Донеччани мали велику ігрову і территоріальну перевагу, але до пори, до часу, не могли відкрити рахунок у грі. Проте логичний гол лідера чемпіонату стався у кінцівці гри. Єдиний гол у цьому матчі на 88-й хвилині забив Майкон.
Таким чином, після 12 ігор на рахунку гірників 31 очко і вони залишаються лідерами турнірної таблиці Прем'єр-ліги.
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