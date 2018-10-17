Збірна України буде посіяна у другому кошику при жеребкуванні відбору Євро-2020

Жеребкування відбору Євро-2020 відбудеться 2-го грудня.

Напередодні збірна України виграла свою групу В1 Ліги націй і забезпечила собі місце у другому кошику під час майбутнього жеребкування відбіркового турніру Євро-2020.

Склад кошиків при жеребкуванні визначається за підсумками Ліги націй, повідомляє Sport.ua.

В першу корзину потраплять 10 кращих команд Дивізіону A, а в другу - серед інших, переможці своїх Дивізіонів B, в тому числі і Україна. Разом з нашою збірною у другому кошику точно будуть Уельс, Боснія і Росія.

Всього у другому кошику буде 10 команд - дві найгірші з Дивізіону A і вісім кращих з Дивізіону B.

Не виключено, що в другу корзину в результаті опуститься Німеччина, яка вкрай невдало проводить останні матчі. Остаточний розподіл по кошиках відбудеться в листопаді після завершення поточного групового етапу Ліги націй.

Жеребкування відбору Євро-2020 відбудеться 2-го грудня.