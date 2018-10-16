Букмекери вважають збірну України фаворитом в матчі Ліги націй з командою Чехії
10:56, 16 жовтня 2018Футбол
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У команди Андрія Шевченка в три рази більше шансів на успіх.
Збірна України обіграла Чехію в 1-му турі Ліги націй / REUTERS
Сьогодні відбудеться матч Ліги націй УЄФА між збірними України та Чехії, де фаворитом, на думку букмекерів, є команда України.
Спеціалізований портал BetExplorer зібрав дані 24 провідних букмекерських контор світу.
Середні коефіцієнти в цій парі такі: на перемогу збірної України ставки приймаються з розрахунку 1,71 до 1, на нічию - 3,49 до 1, а на перемогу Чехії - 5,27 до 1.
Матч Україна - Чехія відбудеться сьогодні, у вівторок, 16 жовтня, в Харкові на ОСК "Металіст". Початок матчу - о 21.45.
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