Скандал в Бельгії: поліція заарештувала тренера Брюгге, затримані агенти і судді
17:06, 10 жовтня 2018Футбол
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Бельгійська поліція веде масштабну операцію по декільком можливим злочинам у місцевій футбольній лізі.
Тренерський центр Андерлехта обыскивается бельгійської поліцією / Reuters
Бельгійська поліція проводить масштабну операцію з фактами корупції, відмивання грошей та організації договірних матчів у футбольних колах країни.
Були затримані кілька впливових футбольних агентів, представників клубів і суддів, повідомляє Isport з посиланням на ряд авторитетних європейських ЗМІ..
Зокрема, допитується головний тренер Брюгге Іван Леко.
Відомо, що проходять обшуки в офісах 10 клубів бельгійської ліги, в тому числі, Андерлехта, Брюгге, Гента, Генка і Локерена.
Правоохоронні органи мають дані про факти корупції, відмивання грошей та організації договірних матчів.
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