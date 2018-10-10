Скандал в Бельгії: поліція заарештувала тренера Брюгге, затримані агенти і судді

Бельгійська поліція веде масштабну операцію по декільком можливим злочинам у місцевій футбольній лізі.

Бельгійська поліція проводить масштабну операцію з фактами корупції, відмивання грошей та організації договірних матчів у футбольних колах країни.

Були затримані кілька впливових футбольних агентів, представників клубів і суддів, повідомляє Isport з посиланням на ряд авторитетних європейських ЗМІ..

Зокрема, допитується головний тренер Брюгге Іван Леко.

Відомо, що проходять обшуки в офісах 10 клубів бельгійської ліги, в тому числі, Андерлехта, Брюгге, Гента, Генка і Локерена.

Правоохоронні органи мають дані про факти корупції, відмивання грошей та організації договірних матчів.