Матч Італія - Україна буде зупинений на 43-й хвилині

Організатори вшанують пам'ять загиблих під час трагедії в Генуї.

Під час сьогоднішнього товариського матчу між збірними Італії та України вшанують пам'ять загиблих під час трагедії в Генуї.

На 43-й хвилині зустріч буде зупинена. Про це повідомив в твіттері італійський журналіст Танкреді Палмері.

Нагадаємо, 14 серпня в Генуї обрушився міст Моранді. 43 людини загинули.

Вчора делегація збірної України поклала квіти до підніжжя споруди.

Як повідомляв УНІАН, товариська зустріч Італія – Україна розпочнеться о 21.45. Гра транслюватиметься на двох українських телеканалах.

Букмекери вважають фаворитом матчу господарів.