Матч Італія - Україна буде зупинений на 43-й хвилині
16:03, 10 жовтня 2018Футбол
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Організатори вшанують пам'ять загиблих під час трагедії в Генуї.
14 серпня в результаті обвалення моста Моранді в Генуї загинули 43 людини / ФФУ
Під час сьогоднішнього товариського матчу між збірними Італії та України вшанують пам'ять загиблих під час трагедії в Генуї.
На 43-й хвилині зустріч буде зупинена. Про це повідомив в твіттері італійський журналіст Танкреді Палмері.
Нагадаємо, 14 серпня в Генуї обрушився міст Моранді. 43 людини загинули.
Вчора делегація збірної України поклала квіти до підніжжя споруди.
Як повідомляв УНІАН, товариська зустріч Італія – Україна розпочнеться о 21.45. Гра транслюватиметься на двох українських телеканалах.
Букмекери вважають фаворитом матчу господарів.
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