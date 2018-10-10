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Матч Італія - Україна буде зупинений на 43-й хвилині

16:03, 10 жовтня 2018
Футбол
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14 серпня в результаті обвалення моста Моранді в Генуї загинули 43 людини / ФФУ

На 43-й хвилині зустріч буде зупинена. Про це повідомив в твіттері італійський журналіст Танкреді Палмері.

Нагадаємо, 14 серпня в Генуї обрушився міст Моранді. 43 людини загинули.

Вчора делегація збірної України поклала квіти до підніжжя споруди.

Як повідомляв УНІАН, товариська зустріч Італія – Україна розпочнеться о 21.45. Гра транслюватиметься на двох українських телеканалах.

Букмекери вважають фаворитом матчу господарів.

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Теги: #Генуя#матч Італія - Україна