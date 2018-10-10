Матч Італія - Україна: де дивитися

Товариський поєдинок буде транслюватися в Україні на одному загальнонаціональному і одному спеціалізованому каналі.

Сьогодні в італійській Генуї відбудеться товариський поєдинок між футбольними збірними Італії та України.

Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом на стадіоні "Луїджі Ферраріс".

Гру в Україні транслюватиме загальнонаціональний телеканал "Україна". Початок трансляції - о 21.35. Також у прямому ефірі матч покажуть на спеціалізованому телеканалі "Футбол 1".

Грі буде передувати передматчева студія "Головна команда", яка стартує в 21.00. По закінченні матчу експерти студії також підведуть підсумок зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, екс-головний тренер збірної України Олег Блохін вважає, що італійська збірна не є безумовним фаворитом матчу з Україною.