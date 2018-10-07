Арсенал несподівано переграв Ворсклу в останньому матчі 11-го туру УПЛ

"Каноніри" перемогли відразу після призначення В'ячеслава Грозного на пост головного тренера.

У Полтаві завершився заключний матч 11-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала київський "Арсенал".

"Арсенал" у першому матчі під керівництвом В'ячеслава Грозного переміг у гостях з рахунком 2:0. На 72-й хвилині матчу Сергій Гринь відкрив рахунок у матчі. На 79-й хвилині він же подвоїв перевагу киян.

"Арсенал" здобув лише другу перемогу в нинішньому чемпіонаті і набрав 7 очок. При цьому "Каноніри" залишилися на останньому місці таблиці. "Ворскла" - на 4-й сходинці (18 очок).