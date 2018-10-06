Маріуполь і Карпати зіграли внічию у матчі Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 1:1.

У Маріуполі завершився стартовий матч 11-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Маріуполь" приймав львівські Карпати.

Гра завершилася внічию, з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості набагато активніше розпочали матч і вже на 12-й хвилині реалізували свою ігрову перевагу в гол. Биков збив ді Франко неподалік від лінії своєї штрафної. Стандартне положення реалізував Гуцуляк, який ідеальним ударом зі штрафного над стінкою відправив м'яч у лівий від Гальчука кут - 1:0.

До перерви Карпати утримували свою перевагу, а ось на початку другого тайму, на 52-й хвилині пропустили гол. Деміри відмінною передчаей з флангу вивів Борячука під кутом до воріт на побачення з голкіпером, а той пробив точно під дальню штангу - 1:1.

Таким чином, Маріуполь набрав 14 очок і вийшов на чисте 5-е місце в таблиці. У свою чергу, у "Карпат" тепер 10 балів і команда ділить з одеським "Чорноморцем" 9-10 місця в таблиці.