Курс акцій Ювентуса впав на 5% після звинувачення Роналду у зґвалтуванні

Зіпсована репутація головної зірки коштувала туринському клубу великих грошей

Перехід Роналду з «Реала» в «Ювентус» під час літнього трансферного вікна надав італійським чемпіонам великий імпульс як в результатах, так і в маркетинговому полі.

Курс акцій туринського клубу після цього зріс на 55,15%, але після новин про сексуальний скандал з участю португальця почалося падіння, повідомляє Sport.ua з посиланням на французьке AFP

Португальський форвард звинувачується у зґвалтуванні, яке, за словами дівчини, сталося ще в 2009 році. Раніше «Ювентус» підтримав Роналду на тлі справи про зґвалтування.

За інформацією джерела, акції «Старої синьйори» впали на 5,37% після звинувачень футболіста американкою Майорга у зґвалтуванні в 2009 році. Зараз за одну акцію дають 1,25 євро.