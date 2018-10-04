Київське Динамо не змогло втримати перемогу у матчі з чеським "Яблонцем"

Гра завершилася результативною нічиєю з рахунком 2:2.

Київське "Динамо" не змогло втримати перемогу у матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти чеського ФК "Яблонець".

Гра завершилася результативною нічиєю - з рахунком 2:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Кияни вели в рахунку з різницею в два м'ячі, але втратили свою перевагу.

Український клуб потужно розпочав матч і вже на 8-й хвилині після розрізної передачі від Буяльського Морозюк, який вийшов один на один з голкіпером і зробив скидку на набігаючого Віктора Циганкова, який в боротьбі із захисником проштовхнув м'яч у ворота - 0:1.

Кияни не заспокоїлися на досягнутому і продовжили атакувати. Результатом цих атакуючих дій став гол на 14-й хвилині. Денис Гармаш перехопив неточну передачу гравця Яблонця Давида Лішка, наблизився до штрафного і низом метрів з двадцяти поклав м'яч поруч зі штангою - 0:2.

Втім, потім настав час господарів поля. Вони ще до перерви зуміли забити перший гол. На 33-й хвилині після навісу з кутового Говорка завдав несильного удару в кут - Бойко в падінні відбив м'яч, який відскочив у штангу і влетів у ворота

Кияни могли втримати перевагу в рахунку, але в кінцівці гри, на 81-й хвилині, Піваріч обрізався поблизу своєї штрафної і футболісти Яблонця провели швидку атаку - Масопуст з правого кута штрафного накинув м'яч на лінію воротарського майданчика і Травник завдав точний удар - 2:2

В іншому матчі Групи К казахстанська "Астана" досить несподівано переграла французький "Ренн" з рахунком 2:0.

Таким чином, у турнірній таблиці групи після 2-х турів у "Динамо" лише 2 бали й лише 3-е місце. У Астани 4 очки, Ренна - 3, Яблонця - 1.