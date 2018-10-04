Фонсека - кандидат на пост головного тренера Астон Вілли

Напередодні клуб з англійського Бірмінгема відправив у відставку наставника команди Стіва Брюса.

Колишній головний тренер англійської "Астон Вілли" Стів Брюс залишив посаду у середу, 3 жовтня. Тепер клубу потрібно терміново шукати нового наставника.

За інформацією Birmingham Mail, одним з кандидатів, які розглядаються керівництвом клубу на пост тренера, є наставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека.

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За пошуки нового тренера взявся футбольний агент Жорже Мендеш, який знаходиться в хороших відносинах з Фонсекою, і повинен зробити це до 20 жовтня.

Нагадаємо, що минулого літа Фонсека відхилив пропозиції "Евертона" і "Вест Хем Юнайтед", продовживши контракт з "Шахтарем".

"Астон Вілла" на даний момент грає в Чемпіоншипі (другому за рангом дивізіоні Англії) і займає 13-е місце серед 24 учасників.