Екс-гравець Шахтаря Шевчук очолить Олімпік, до тренерського штабу увійде Ротань - ЗМІ

Ні В'ячеслав Шевчук, ні Руслан Ротань не мають тренерської практики на дорослому рівні.

Колишній гравець «Шахтаря» В'ячеслав Шевчук стане головним тренером «Олімпіка», повідомляє «Футбол NEWS».

В його тренерський штаб увійде екс-гравець «Динамо» і «Дніпра» Руслан Ротань.

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В'ячеслав Шевчук не має тренерського досвіду на дорослому рівні, однак після закінчення кар'єри футболіста в 2016 році він працював з юніорською командою «Шахтаря» (U-17). Також грав за збірну України серед ветеранів і працював експертом на ТБ.

Руслан Ротань, який поки що офіційно не оголошував про завершення кар'єри футболіста, також без досвіду роботи тренером. Останнім його клубом було «Динамо», яке він залишив влітку.

Нагадаємо, сьогодні «Олімпік» оголосив про відставку Романа Санжара.

Зараз «Олімпік» знаходиться на 7-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши 12 очок у 10 матчах. В останніх п'яти зустрічах донеччани здобули дві перемоги і тричі програли.