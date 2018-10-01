"Це свавілля": президент Динамо прокоментував суддівство у київському дербі з Арсеналом

Арбітр вилучив по ходу другого тайму двох гравців динамівської команди, а також головного тренера Олександра Хацкевича.

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс поділився своїми емоціями після матчу 10-го туру чемпіонату України проти "Арсеналу-Київ", в якому відразу двоє футболістів і тренер його команди отримали червоні картки.

Читайте такожГоловним тренером київського Арсеналу ставши в'ячеслав Грозний

"Суддівство - потворне. Я 25 років у футболі, але такого свавілля не бачив. Я не буду говорити про те, вилучили правильно чи ні. Але забивається чистий м'яч, там два метри до офсайду, але вони не зараховують гол. Як таке може бути?", - наводить слова Суркіса видання dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, що київське дербі завершилося мінімальною перемогою "Динамо" з рахунком 1:0. При цьому арбітр вилучив по ходу другого тайму двох гравців динамівської команди - Георгія Бущана і Артема Шабанова, а також головного тренера Олександра Хацкевича.

"Арсенал-Київ" після 10 турів посідає останнє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, "Динамо" знаходиться на 2-й сходинці, відстаючи від донецького "Шахтаря" на 4 очки.