"Ворскла" обіграла "Десну" в гостьовому матчі Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 0:2.

У Чернігові завершився матч 10-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Десна" приймала полтавську "Ворсклу".

Матч завершився з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гості бурхливо розпочали матч і вже на 4-й хвилині зуміли відкрити рахунок. Пішов простий навіс в штрафну Десни, після чого Павло Ребенок прострілив на Владислава Кулача, а той з кількох метрів пробив під поперечину.

Надалі полтавчани контролювали хід гри, а в середині другого тайму зуміли збільшити свою перевагу. На 62-й хвилині Ребенок пройшов по лівому флангу і навісив на Кулача до лінії штрафної, не вдалося в боротьбі з суперником пробити по воротах, але першим на підборі був В'ячеслав Шарпар, який ударом з 22 метрів змусив капітулювати Паста. Допоміг полтавця в цьому випадку і рикошет.

Такким чином, "Ворскла" набрала 18 очок і продовжує впевнено йти на 4-му місці, в той час як у "Десни" 10 очок і 7-е місце в таблиці.