Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України: Динамо проти Миная, Шахтар проти Олімпіка
13:22, 28 вересня 2018Футбол
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Визначилися всі пари чергового раунду кубкового турніру.
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу / ffu.ua
У Будинку футболу В Києві відбулась жеребьевка1/8 фіналу Кубка України з футболу, де в боротьбу вступають вже найсильніші команди країни.
Згідно з жеребом, в суперники донецькому "Шахтарю" дістався "Олімпік", а київське "Динамо" зіграє з ужгородським "Минаєм", повідомляє офіційний сайт турніру.
Жеребкування проводили відомі в недавньому минулому українські футболісти Олександр Головко, Владислав Ващук.
Повний склад пар 1/8 фіналу виглядає так:
"Інгулець" - "Маріуполь"
"Шахтар" - "Олімпік"
"Калуш" - "Дніпро"- 1"
"Чорноморець" - "Ворскла"
"Десна" - "Зоря"
"Минай" - "Динамо"
"Гірник" - ФК "Львів"
"Черкассчина-Академія" - "Карпати"
Базова дата дні проведення матчів - 31 жовтня.
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