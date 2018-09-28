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Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України: Динамо проти Миная, Шахтар проти Олімпіка

13:22, 28 вересня 2018
Футбол
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Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу / ffu.ua

Згідно з жеребом, в суперники донецькому "Шахтарю" дістався "Олімпік", а київське "Динамо" зіграє з ужгородським "Минаєм", повідомляє офіційний сайт турніру.

Жеребкування проводили відомі в недавньому минулому українські футболісти Олександр Головко, Владислав Ващук.

Повний склад пар 1/8 фіналу виглядає так:

"Інгулець" - "Маріуполь"

"Шахтар" - "Олімпік"

"Калуш" - "Дніпро"- 1"

"Чорноморець" - "Ворскла"

"Десна" - "Зоря"

"Минай" - "Динамо"

"Гірник" - ФК "Львів"

"Черкассчина-Академія" - "Карпати"

Базова дата дні проведення матчів - 31 жовтня.

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Теги: #ФК Шахтар#Кубок України з футболу#Динамо Київ