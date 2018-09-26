Це перший спільний проект Shakhtar Social і однієї з провідних світових футбольних ліг.

26 вересня у Маріуполі почалося навчання тренерів масового дитячого футболу за методикою La Liga.

Це перший спільний проект Shakhtar Social і однієї з провідних світових футбольних ліг, повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк).

Модуль La Liga Training Methodology Course проводять професійні наставники іспанської Прімери: Карлос Родрігес Діас – тренер Академії мадридського «Атлетико», а Хосе Анхель Гарсія Руисспециализируется на психології в спорті.

– Ми вперше в Україні та в Маріуполі. Дуже раді бути тут і співпрацювати з «Шахтарем». Хочемо навчити місцевих тренерів методології тренувального процесу, який використовується в Ла Лізі, – зазначив Хосе Анхель Гарсія Руїз. – Раніше вже реалізовували схожі проекти по всьому світу – в Китаї, ОАЕ, Норвегії та інших країнах. Необхідно розвивати дитячий і юнацький футбол в різних локаціях. Я дуже радий тому, з яким ентузіазмом учасники підійшли до нашого курсу. Прекрасна група тренерів! Ми розповімо їм головні ідеї і хочемо, щоб вони застосували їх у справі, оскільки важливі і теорія, і практика. Впевнений, цей тиждень буде плідною для кожного.

Участь у навчанні беруть 52 початківців наставника з 15 міст України (Курахове, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Донецьк, Макіївка, Костянтинівка, Івано-Франківськ, Львів, Київ, Бурштин, Зеленодольськ, Харків, Краматорськ, Лозова, Кременчук), у тому числі тренери-волонтери клубного проекту «Давай, грай!».

В перший день відбулося 3 теоретичних та 2 практичних сесії. Молоді фахівці ознайомилися з методикою La Liga і отримали інформацію про структуру тренувань, а потім перемістилися на поле і поспостерігали за роботою осіб з юнаками під час тренувального процесу.

– Ми розширюємо географію проектів, збільшуємо число майданчиків і дітей, які займаються масовим аматорським футболом, – сказав директор з комунікацій ФК «Шахтар» Юрій Свиридов. – При цьому ми розуміємо, що в деякій мірі несемо відповідальність за якість, тому вважаємо за необхідне залучати кращий досвід і постійно навчати наших тренерів.

Спільний проект «Шахтаря» і La Liga триватиме 5 днів і завершиться 30 вересня. Всього в програмі модуля заплановано 14 теоретичних, 7 практичних занять та 2 семінари.