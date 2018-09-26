Маріуполь програв київському Динамо в матчі Прем'єр-ліги

Перенесена гра 4-го туру завершилася в столиці Приазов'я з рахунком 0:2.

У Маріуполі завершився перенесений матч 4-го туру чемпіонату України з футболу, в якому Маріуполь приймав київське Динамо і поступився супернику.

Гра завершилася з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч був перенесений з серпня на кінець вересня через надмірну завантаженість обох команд в єврокубках.

Гості активно розпочали матч і вже на 25-й хвилині оформили комфортну перевагу у два голи. Вже на 7-й хвилині Віктор Циганков виконав подачу з кутового на лівому фланзі на ближній кут воротарського майданчика, де Беньямін Вербич переправив його у сітку ударом головою - 0:1. А на 25-й хвилині Циганков вже сам впевнено реалізував пенальті за гру рукою гравця "Маріуполя" в попередньому епізоді, коли той заблокував рукою удар Гармаша.

Надалі киянам не склало труднощів зберегти впевнену перевагу.

Таким чином, кияни набарали 20 балів і наблизилися до донецького "Шахтаря" - 24 очки, зрівнявшись з головним суперником за кількістю проведених матчів в УПЛ.

У "Маріуполя" поки на рахунку 10 набраних очок і команда займає 9-е місце.