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У ФІФА хочуть обмежити кількість оренд футболістів клубами

11:58, 26 вересня 2018
Футбол
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У ФІФА хочуть змусити клуби більше покладатися на власних гравців / REUTERS

У ФІФА надійшла пропозиція ввести для клубів обмеження на кількість орендних угод в рамках одного трансферного вікна, повідомляє Isport.

"Це важливий крок на шляху до досягненню більшої прозорості і вироблення консенсусу в проблемах агентів, оренд і інших аспектів трансферної системи", – заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Варто зазначити, що в списку можливих реформ також створення фінансового органу для обробки трансферів, обмеження виплат агентам і впровадження електронної системи трансферів.

Повідомляється, що дані пропозиції Рада ФІФА розгляне на засіданні, яке відбудеться 26 жовтня.

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Теги: #футбол#ФІФА#трансфери