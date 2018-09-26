У ФІФА хочуть обмежити кількість оренд футболістів клубами

Комітет ФІФА розробив пакет реформ.

Комітет учасників футбольного процесу Міжнародної федерації футболу розробив пакет реформ системи трансферів гравців.

У ФІФА надійшла пропозиція ввести для клубів обмеження на кількість орендних угод в рамках одного трансферного вікна, повідомляє Isport.

"Це важливий крок на шляху до досягненню більшої прозорості і вироблення консенсусу в проблемах агентів, оренд і інших аспектів трансферної системи", – заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Варто зазначити, що в списку можливих реформ також створення фінансового органу для обробки трансферів, обмеження виплат агентам і впровадження електронної системи трансферів.

Повідомляється, що дані пропозиції Рада ФІФА розгляне на засіданні, яке відбудеться 26 жовтня.