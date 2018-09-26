У ФІФА хочуть обмежити кількість оренд футболістів клубами
11:58, 26 вересня 2018Футбол
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Комітет ФІФА розробив пакет реформ.
У ФІФА хочуть змусити клуби більше покладатися на власних гравців / REUTERS
Комітет учасників футбольного процесу Міжнародної федерації футболу розробив пакет реформ системи трансферів гравців.
У ФІФА надійшла пропозиція ввести для клубів обмеження на кількість орендних угод в рамках одного трансферного вікна, повідомляє Isport.
"Це важливий крок на шляху до досягненню більшої прозорості і вироблення консенсусу в проблемах агентів, оренд і інших аспектів трансферної системи", – заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.
Варто зазначити, що в списку можливих реформ також створення фінансового органу для обробки трансферів, обмеження виплат агентам і впровадження електронної системи трансферів.
Повідомляється, що дані пропозиції Рада ФІФА розгляне на засіданні, яке відбудеться 26 жовтня.
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