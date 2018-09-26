Футбольна асоціація Англії погодилася продати легендарний стадіон "Уемблі"

Вартість угоди може скласти 600 мільйонів фунтів стерлінгів.

Футбольна асоціація погодилася на продаж стадіону Уемблі власнику Фулхема Шахіду Хану за 600 мільйонів фунтів.

Видання повідомляє, що тепер доля стадіону знаходиться в руках зборів членів правління ФА, підтвердження якого необхідно для завершення угоди, повідомляє SportArena з посиланням на Financial Times.

Хан є власником клубу НФЛ Джексонвілл Джагуарс, для зміцнення бренду якого і купує стадіон. Все частіше ігри американського футболу будуть проводитися на головній арені Англії.

Відзначається, що купівля Уемблі не торкнеться статус Крейвен Котедж як головної домашньої арени Фулхема і не буде перешкоджати реконструкції стадіону. Нинішній стадіон Дачників вміщує 25670 глядачів.

Також на Уемблі продовжить грати збірна Англії, будуть і далі проходити фінали внутрішніх кубків і вирішальний матч плей-офф Чемпіоншіпа (другого по силі дивізіону англійського футболу).