Bloomberg розповів про готовність Абрамовича продати «Челсі» за £3 млрд

Якщо обставини змусять Романа Абрамовича продати «Челсі», він не буде щасливий від такої операції, пише Bloomberg. Втім, поки бізнесмен отримував пропозиції про продаж клубу за меншу суму, ніж йому хотілося б.

Мільярдер Роман Абрамович розглядає можливість продажу «Челсі» на тлі проблем з британською візою і можливі наслідки американських санкцій.

Про це пише РБК з посиланням на Bloomberg і джерела британського агентства, знайомі з ситуацією.

За інформацією агентства, він вже відхилив пропозиції про продаж футбольного клубу за $2,3 млрд. Абрамович хотів би отримати за «Челсі» £3 млрд ($3,5 млрд), пише агентство. Хоча угода навіть на $2,3 млрд була б рекордною для спортивних команд.

Раніше в цьому році Абрамович найняв нью-йоркський банк Raine Group LLC для консультування щодо можливої повної або часткової продажу «Челсі».

Представник Абрамовича відмовився коментувати РБК матеріал агентства.

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Близькі до мільярдера співрозмовники Bloomberg стверджують, що Абрамович почав реструктуризацію активів для їх захисту в разі введення США персональних санкцій. У вересні Абрамович і його партнери перевели акції Evraz на інші компанії, тоді ж він продав 0,05% акцій Crispian Investments Ltd, яка володіє часткою в «Норильському нікелі», своєму давньому партнерові Давиду Давидовичу. Таким чином, частка Абрамовича в Crispian знизилася до 49,95%, що має убезпечити компанію від автоматичного введення санкцій у разі потрапляння самого бізнесмена в санкційні списки.

Через проблеми з видачею британської візи Абрамович відкликав свою заяву, пише Bloomberg. 28 травня приватний літак Абрамовича Gulfstream G650 приземлився в Тель-Авіві, який бізнесмен залишив два дні потому, вже будучи громадянином Ізраїлю. Невідомо, коли бізнесмен подав заяву на отримання ізраїльського паспорта. Абрамович був великим спонсором єврейської громади в Росії і інвестував в ізраїльські стартапи. Громадянство Ізраїлю дозволяє Абрамовичу в'їжджати в Британію на термін до півроку без візи.

Якщо зовнішні фактори змусять Абрамовича продати «Челсі», він не буде «щасливий», посилається агентство на людей, які знають мільярдера. «Якщо ви потрапите до нього додому або на яхту, там є екрани практично в кожній кімнаті, за яким майже завжди показують футбол», — наводить Bloomberg слова одного з близьких партнерів бізнесмена.