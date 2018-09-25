УЄФА присвятив статтю екс-гравця "Мілана" і тренеру збірної України Андрію Шевченку

Стаття відкрила цикл публікацій під загальною назвою "Центуріони Ліги чемпіонів".

Союз європейських футбольний асоціацій почав публікувати цикл матеріалів під загальною назвою "Центуріони Ліги чемпіонів".

Розповіді про центурионів на офіційному сайті європейської федерації почали з легенди "Мілана" і київського "Динамо" Андрія Шевченка.

У цикл увійдуть статті про гравців, на рахунку яких сто або більше матчів в найпрестижнішому клубному євротурнірі - Лізі чемпіонів УЄФА.

У Лізі чемпіонів Шевченко провів рівно 100 матчів - "Динамо" Київ: 26 (1994-99, 2009-12), "Мілан": 59 (1999-2006) і "Челсі": 15 (2006-09). У цих матчах він забив 48 голів ("Динамо" Київ: 15, "Мілан": 29, "Челсі": 4).

Зазначимо, що у 2003 році він виграв найпрестижніший єврокубковий трофей у складі "Мілана".

"Семюел Беккет стверджував, що "досконалість чуже нашому світу", але в Міланелло з ним напевно б посперечалися. Багато вболівальників "Мілана" як і раніше вважають Шевченка зразком сучасного центрфорварда. Колишній лікар "россонері" Жан-П'єр Меерссеман так характеризував українського форварда: "Міць, швидкість, ривок і психологічна стійкість - він ідеальний за всіма показниками, це феномен".

Шевченко володів прекрасною технікою і однаково успішно забивав обома ногами. На піку, в міланський період, його справедливо вважали одним з найгрізніших нападників Європи. "Шевченко дуже стабільний і забиває гол за голом, - говорив про нього колишній тренер Карло Анчелотті. - Це досконалий гравець, який здатний робити на полі все", - йдеться в статті на сайті УЄФА.

Пройшовши школу київського "Динамо", в 1994 році 18-річний Шевченко дебютував в "основі" і швидко став ключовою фігурою у знаменитій команді Валерія Лобановського. У 1999 році форвард перебрався в "Мілан", чотири роки потому реалізував вирішальний 11-метровий у ворота "Ювентуса" у фіналі Ліги чемпіонів, після чого завоював скудетто. У 2004 році Шева отримав "Золотий м'яч", а в 2006-му відправився у "Челсі". Після трьох найяскравіших сезонів форвард повернувся в "Динамо", де і завершив кар'єру в 2012-м