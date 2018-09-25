УЄФА присвятив статтю екс-гравця "Мілана" і тренеру збірної України Андрію Шевченку
Союз європейських футбольний асоціацій почав публікувати цикл матеріалів під загальною назвою "Центуріони Ліги чемпіонів".
Розповіді про центурионів на офіційному сайті європейської федерації почали з легенди "Мілана" і київського "Динамо" Андрія Шевченка.
У цикл увійдуть статті про гравців, на рахунку яких сто або більше матчів в найпрестижнішому клубному євротурнірі - Лізі чемпіонів УЄФА.
У Лізі чемпіонів Шевченко провів рівно 100 матчів - "Динамо" Київ: 26 (1994-99, 2009-12), "Мілан": 59 (1999-2006) і "Челсі": 15 (2006-09). У цих матчах він забив 48 голів ("Динамо" Київ: 15, "Мілан": 29, "Челсі": 4).
Зазначимо, що у 2003 році він виграв найпрестижніший єврокубковий трофей у складі "Мілана".
"Семюел Беккет стверджував, що "досконалість чуже нашому світу", але в Міланелло з ним напевно б посперечалися. Багато вболівальників "Мілана" як і раніше вважають Шевченка зразком сучасного центрфорварда. Колишній лікар "россонері" Жан-П'єр Меерссеман так характеризував українського форварда: "Міць, швидкість, ривок і психологічна стійкість - він ідеальний за всіма показниками, це феномен".
Шевченко володів прекрасною технікою і однаково успішно забивав обома ногами. На піку, в міланський період, його справедливо вважали одним з найгрізніших нападників Європи. "Шевченко дуже стабільний і забиває гол за голом, - говорив про нього колишній тренер Карло Анчелотті. - Це досконалий гравець, який здатний робити на полі все", - йдеться в статті на сайті УЄФА.
Пройшовши школу київського "Динамо", в 1994 році 18-річний Шевченко дебютував в "основі" і швидко став ключовою фігурою у знаменитій команді Валерія Лобановського. У 1999 році форвард перебрався в "Мілан", чотири роки потому реалізував вирішальний 11-метровий у ворота "Ювентуса" у фіналі Ліги чемпіонів, після чого завоював скудетто. У 2004 році Шева отримав "Золотий м'яч", а в 2006-му відправився у "Челсі". Після трьох найяскравіших сезонів форвард повернувся в "Динамо", де і завершив кар'єру в 2012-м