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ФФУ підготувала заявку на проведення матчу за Суперкубок УЄФА

11:59, 23 вересня 2018
Футбол
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Суперкубок УЄФА у 2021-му році можуть розіграти на київському НСК "Олімпійський" / uefa.com

Про це заявив президент ФФУ Андрій Павелко, повідомляє SportArena з посиланням на ефір телеканалу Футбол 1.

Павелко також зазначив, що матч може пройти в Києві на НСК Олімпійський в 2021 році.

У травні цього року столиця України вже приймала фінал Ліги чемпіонів, в якому зустрічалися іспанський "Реал" з Мадрида і англійський Ліверпуль (3:1).

Тоді, після успішного проведення фіналу ЛЧ у ФФУ планували поборотися за організацію фіналу Ліги Європи.

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Теги: #футбол#ФФУ#Суперкубок УЄФА