ФФУ підготувала заявку на проведення матчу за Суперкубок УЄФА

Президент федерації Андрій Павелко також зазначив, що матч може пройти в Києві на НСК Олімпійський в 2021 році.

Федерація футболу України підготувала всі необхідні документи для подачі заявки на проведення матчу за Суперкубок УЄФА.

Про це заявив президент ФФУ Андрій Павелко, повідомляє SportArena з посиланням на ефір телеканалу Футбол 1.

Павелко також зазначив, що матч може пройти в Києві на НСК Олімпійський в 2021 році.

У травні цього року столиця України вже приймала фінал Ліги чемпіонів, в якому зустрічалися іспанський "Реал" з Мадрида і англійський Ліверпуль (3:1).

Тоді, після успішного проведення фіналу ЛЧ у ФФУ планували поборотися за організацію фіналу Ліги Європи.