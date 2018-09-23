ФФУ підготувала заявку на проведення матчу за Суперкубок УЄФА
11:59, 23 вересня 2018Футбол
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Президент федерації Андрій Павелко також зазначив, що матч може пройти в Києві на НСК Олімпійський в 2021 році.
Суперкубок УЄФА у 2021-му році можуть розіграти на київському НСК "Олімпійський" / uefa.com
Федерація футболу України підготувала всі необхідні документи для подачі заявки на проведення матчу за Суперкубок УЄФА.
Про це заявив президент ФФУ Андрій Павелко, повідомляє SportArena з посиланням на ефір телеканалу Футбол 1.
Павелко також зазначив, що матч може пройти в Києві на НСК Олімпійський в 2021 році.
У травні цього року столиця України вже приймала фінал Ліги чемпіонів, в якому зустрічалися іспанський "Реал" з Мадрида і англійський Ліверпуль (3:1).
Тоді, після успішного проведення фіналу ЛЧ у ФФУ планували поборотися за організацію фіналу Ліги Європи.
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