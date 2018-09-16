Маріуполь впевнено обіграв Олімпік у 8-му турі УПЛ

Героєм матчу став автор дубля Валерій Федорчук.

У матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги "Олімпік" на своєму полі поступився "Маріуполю" з рахунком 1:3.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Гості двічі по ходу гри виходили вперед. Спочатку свій перший гол за нову команду оформив Валерій Федорчук, який забив після пасу Руслана Фоміна.

"Олімпік" відігрався завдяки призначеному в першому таймі пенальті, який реалізував Сергій Вакуленко.

На 80-й хвилині свій м'яч забив Фомін, а ще через кілька хвилин Федорчук оформив дубль і встановив остаточний рахунок матчу - 3:1 на користь "Маріуполя".

Маріупольці завдяки цій перемозі піднялися на 10-е місце, набравши 7 очок. "Олімпік" - на 8-ій позиції (9 пунктів).