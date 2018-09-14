Виконавчий директор "Карпат" Друді залишив свою посаду
15:38, 14 вересня 2018Футбол
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Аргентинський спеціаліст переїде до чилійської команди.
Друді залишив львівські "Карпати" й переїжджає до Чилі / fckarpaty.com
Аргентинський спеціаліст Даріо Друді вирішив залишити роботу в футбольному клубі «Карпати» (Львів).
Відтепер він працюватиме в чилійському клубі «Уніон» із Сан-Феліпе, повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпати».
Друді виконував функції виконавчого директора ФК «Карпати», а згодом, створив ударний тандем із Олегом Бойчишиним.
"ФК «Карпати» щиро вдячний Даріо за час проведений у клубі та бажає йому всього найкращого на новій посаді", - йдеться у клубному повідомленні.
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