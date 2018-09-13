Футболіста АПЛ звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини

Спортсмену, ім'я якого поліція тримає в секреті, загрожує 15 років позбавлення волі.

Футболіст одного з клубів Англійської прем'єр-ліги (АПЛ), ім'я якого поліція не розкриває, звинувачується у зґвалтуванні неповнолітньої. Про це повідомляє The Mirror.

Гравцеві на момент скоєння злочину було 17 років. Жертва, якій тоді було 15, стверджує, що футболіст і його кузен скористалися тим, що вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння. За її словами, нападники були обізнані, що вона була на той момент неповнолітньою. Сам футболіст спочатку заперечував причетність до злочину.

Читайте такожТоттенхем оштрафує Льоріса на 280 тисяч євро за п'є янку за кермом

Пізніше спортсмен змінив свідчення, вказавши на те, що між ним і жертвою стався секс за згодою, і він не знав, що їй всього лише 15. Кузен футболіста також наполягає на тому, що згвалтування не було.

Обом чоловікам загрожує покарання до 15 років тюремного ув'язнення. На даний момент футболіст перебуває в постійному контакті з адвокатами, а його кар'єрі поки що нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, суд виніс вирок голкіперу "Тоттенхема" Уго Льорісу, який був затриманий поліцією Лондона за водіння в нетверезому вигляді.