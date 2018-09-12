Президент Ліберії Джордж Веа повернувся на футбольне поле у віці 51 року
14:05, 12 вересня 2018Футбол
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Знаменитий у минулому футболіст повернувся в національну команду через 16 років.
Веа став президентом Ліберії і вирішив повернутися у великий футбол / Reuters
Чинний Президент Ліберії і колишній футболіст Джордж Веа повернувся на футбольне поле.
Через 16 років після відходу зі збірної Ліберії Веа вивів команду на матч з Нігерією, де господарі поступилися 1:2, повідомляє SportArena.
У жовтні йому виповниться 52.
Володар Золотого м'яча 1995-го року провів на полі 79 хвилин, після чого був замінений.
Веа став всесвітньо відомий за виступами за "Монако", ПСЖ і Мілан. Крісло керівника країни він зайняв у січні нинішнього року.
У той же день син Веа Тімоті провів 90 хвилин за збірну США в товариській зустрічі з Мексикою.
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