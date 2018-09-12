Президент Ліберії Джордж Веа повернувся на футбольне поле у віці 51 року

Знаменитий у минулому футболіст повернувся в національну команду через 16 років.

Чинний Президент Ліберії і колишній футболіст Джордж Веа повернувся на футбольне поле.

Через 16 років після відходу зі збірної Ліберії Веа вивів команду на матч з Нігерією, де господарі поступилися 1:2, повідомляє SportArena.

У жовтні йому виповниться 52.

Володар Золотого м'яча 1995-го року провів на полі 79 хвилин, після чого був замінений.

Веа став всесвітньо відомий за виступами за "Монако", ПСЖ і Мілан. Крісло керівника країни він зайняв у січні нинішнього року.

У той же день син Веа Тімоті провів 90 хвилин за збірну США в товариській зустрічі з Мексикою.