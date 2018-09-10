Збірна Португалії мінімально обіграла Італію в Лізі націй (результати всіх матчів)

Туреччина здобула виїзну перемогу над Швецією.

Увечері 10 листопада відбулися чергові матчі Ліги націй УЄФА. У центральному поєдинку ігрового дня збірна Португалії на своєму полі обіграла команду Італії.

Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

У першому таймі команди не змогли порадувати вболівальників забитими м'ячами.

Перемогу господарям поля приніс удар Андре Сілви після перерви. Як підсумок - мінімальна перемога піренейців, для яких цей успіх став дебютним на цьому турнірі. Італійці, у свою чергу, не змогли виграти у другому матчі поспіль і перемістилися на останнє місце в своїй групі.

Ліга націй. 10 листопада

Ліга А

Португалія - Італія - 1:0

Ліга В

Швеція - Туреччина - 2:3

Ліга С

Шотландія - Албанія - 2:0

Сербія - Румунія - 2:2

Чорногорія - Литва - 2:0

Ліга D

Андорра - Казахстан - 1:1

Мальта - Азербайджан - 1:1

Косово - Фарерські острови - 2:0