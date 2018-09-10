Збірна Португалії мінімально обіграла Італію в Лізі націй (результати всіх матчів)
Увечері 10 листопада відбулися чергові матчі Ліги націй УЄФА. У центральному поєдинку ігрового дня збірна Португалії на своєму полі обіграла команду Італії.
Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.
У першому таймі команди не змогли порадувати вболівальників забитими м'ячами.
Перемогу господарям поля приніс удар Андре Сілви після перерви. Як підсумок - мінімальна перемога піренейців, для яких цей успіх став дебютним на цьому турнірі. Італійці, у свою чергу, не змогли виграти у другому матчі поспіль і перемістилися на останнє місце в своїй групі.
Ліга націй. 10 листопада
Ліга А
Португалія - Італія - 1:0
Ліга В
Швеція - Туреччина - 2:3
Ліга С
Шотландія - Албанія - 2:0
Сербія - Румунія - 2:2
Чорногорія - Литва - 2:0
Ліга D
Андорра - Казахстан - 1:1
Мальта - Азербайджан - 1:1
Косово - Фарерські острови - 2:0