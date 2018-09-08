Ахметов не веде переговорів про купівлю македонського "Вардара"
14:47, 08 вересня 2018Футбол
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Український бізнесмен зосереджений тільки на розвитку донецького "Шахтаря".
Ахметова цікавить лише донецький "Шахтар" / shakhtar.com
Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов не планує купувати македонський «Вардар».
«Інформація про намір Ріната Ахметова придбати македонський футбольний клуб «Вардар» абсолютно не відповідає дійсності. Ніякі переговори з цього питання не ведуться», - заявила прес-секретар Ахметова Катерина Остроушко, повідомляє Sport.ua.
«Покупку іншого клубу власник групи SCM не планує і не представляє», - зазначила прес-секретар.
Нагадаємо, що раніше була інформація про те, що Рінат Ахметов планує купити македонський «Вардар».
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