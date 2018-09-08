Ахметов не веде переговорів про купівлю македонського "Вардара"

Український бізнесмен зосереджений тільки на розвитку донецького "Шахтаря".

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов не планує купувати македонський «Вардар».

«Інформація про намір Ріната Ахметова придбати македонський футбольний клуб «Вардар» абсолютно не відповідає дійсності. Ніякі переговори з цього питання не ведуться», - заявила прес-секретар Ахметова Катерина Остроушко, повідомляє Sport.ua.

«Покупку іншого клубу власник групи SCM не планує і не представляє», - зазначила прес-секретар.

Нагадаємо, що раніше була інформація про те, що Рінат Ахметов планує купити македонський «Вардар».