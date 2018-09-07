Молодіжна збірна України з футболу в складному матчі обіграла команду Латвії

Гра завершилася з рахунком 3:2.

У Запоріжжі на Славутич-Арена завершився матч відбіркового тунира Євро-2019 серед молодіжних команд, в якому збірна України U-21 приймала однолітків з Латвії.

Гра завершилася з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці впевнено провели перший тайм, мали велику ігрову перевагу і реалізували її в рахунок 2:0 на табло за підсумками тайму. На 21-й хвилині забитим голом відзначився Денис Попов, а на 28-й - Мар'ян Швед.

Втім, після перерви картина гри різко змінилась. Протягом трьох хвилин гості зуміли зрівняти рахунок. На 60-й хвилині гол забив Владислав Федоров, а на 63-й відзначився Мартінс Кігурс.

Втім, вже на 65-й хвилині Віктор Коваленко знову вивів українців вперед. Як виявилося, цей гол став переможним для української команди.

Таким чином, після 7 турів змагань у збірної України 11 очок - 3 перемоги і дві нічиї, при двох поразках, і вона ділить 3-4 місця в групі зі збірною Шотландії. Лідерами відбіркової Групи 4 є команди Англії (17 балів) та Нідерландів (12).