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Вболівальників збірної України відпустили з чеської поліції

12:57, 07 вересня 2018
Футбол
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Президент ФФУ Андрій Павелко (ліворуч) особисто провів переговори з представниками поліції Чехії з приводу звільнення українських фанатів / footboom.net

Всі вісім вболівальників збірної України, які були затримані після закінчення матчу Ліги націй чеською поліцією, звільнені й зможуть сьогодні повернутися на батьківщину.

Переговори з поліцією тривали до двох годин ночі, розповів FootBoom один з фанатів, чиї друзі були серед тих, хто потрапив після переможного для України поєдинку зі збірною Чехії в поліцейську ділянку.

- Українці вміють стояти один за одного горою. І в Чехії ми побачили це на практиці, - прокоментував уболівальник.

Відразу після завершення матчу президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв представникам ЗМІ, що поїде в поліцію і допоможе затриманим.

За словами вболівальника, Павелко особисто брав участь у переговорах з поліцією і допоміг з оплатою штрафу, який виписали українським фанатам чеські правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, після переможного матчу Ліги націй УЄФА Чехія - Україна (1:2) чеська поліція затримала вісім вболівальників збірної України.

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Теги: #збірна України#Ліга націй УЄФА#матч Чехія - Україна