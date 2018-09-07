Вболівальників збірної України відпустили з чеської поліції

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко особисто вів переговори з представниками поліції Чехії.

Всі вісім вболівальників збірної України, які були затримані після закінчення матчу Ліги націй чеською поліцією, звільнені й зможуть сьогодні повернутися на батьківщину.

Переговори з поліцією тривали до двох годин ночі, розповів FootBoom один з фанатів, чиї друзі були серед тих, хто потрапив після переможного для України поєдинку зі збірною Чехії в поліцейську ділянку.

- Українці вміють стояти один за одного горою. І в Чехії ми побачили це на практиці, - прокоментував уболівальник.

Відразу після завершення матчу президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв представникам ЗМІ, що поїде в поліцію і допоможе затриманим.

За словами вболівальника, Павелко особисто брав участь у переговорах з поліцією і допоміг з оплатою штрафу, який виписали українським фанатам чеські правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, після переможного матчу Ліги націй УЄФА Чехія - Україна (1:2) чеська поліція затримала вісім вболівальників збірної України.