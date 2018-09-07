Ахметов хоче купити македонський клуб – ЗМІ

Власник Шахтаря Рінат Ахметов веде переговори про купівлю Вардара.

Український мільярдер Рінат Ахметов веде переговори про придбання македонського клубу Вардар.

За інформацією джерела, літак з наближеними до Ахметову людьми прибув до Скоп'є в минулі вихідні. Представники власника Шахтаря ведуть переговори про покупку не лише футбольнjuj, а й гандбольного клубу Вардар, повідомляє Isport з посиланням на македонська Sport1.mk.

Українська делегація вже відвідала тренувальну базу македонців, щоб оцінити умови, в яких знаходиться команда.

На даний момент Вардар належить російському бізнесменові Сергію Самсоненко. При цьому видання додає, що у клубу є непогашені борги в розмірі двох мільйонів євро. За деякою інформацією, нові господарі клубу, в разі його придбання, готові погасити всі борги до 31 грудня поточного року.