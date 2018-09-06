Шахтар буде розвивати бізнес спортивних стартапів в Україні

Разом з турецьким "Фенербахче" і німецьким "Кельном".

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) у партнерстві з HYPE Sports Innovation став учасником найбільшого в світі акселератора спортивних стартапів

«Шахтар» почав реалізацію проекту Sports Innovation (SPIN) Accelerator. Програма створена спільно з HYPE Sports Innovation – платформою, що інвестує в пошук спортивних стартапів по всьому світу. Про це було оголошено 5 вересня на настановної зустрічі, організованої в Лондоні на стадіоні «Стемфорд Бридж». Об'єднання зусиль з HYPE Sports Innovation дозволило ФК «Шахтар» увійти в число 10 глобальних партнерів проекту, повідомляє офіційний сайт гірників.

Окрім ФК «Шахтар» партнерами SPIN-акселератора стали ФК «Кельн», ФК «Фенербахче», ФК «Маккабі» (Хайфа) та Національний університет Тайваню.

– Для ФК «Шахтар» участь в цьому проекті – стратегічне рішення. Інноваційні технології в спортивній сфері є ключовим драйвером змін на ринку. Наша мета – ідентифікувати нові можливості, підтримати українські спортивні стартапи і вивести їх на новий рівень. Також важливо, що Україна стане учасником глобальної екосистеми пошуку і фінансування спортивних стартапів, – зазначив Юрій Свиридов, директор з комунікацій ФК «Шахтар».

Чотиримісячна програма адаптована до унікальним потребам стартапів в сфері спортивних технологій. Метою компанії HYPE Sports Innovation є залучення не менше 25 партнерів до 2021 року.

– Озираючись назад, згадую як SPIN-акселератор був лише нашим баченням, а зараз ми запускаємо вже другий його цикл після успішної реалізації програми, яка перевершила всі очікування. Цього не сталося б без ФК «Шахтар» і без співпрацюють з нами лідерів галузі. Ми прагнемо до того, щоб наступні цикли стали ще більш успішними, що дозволить нам позитивно вплинути на події в світі спорту технологічні перетворення, – заявив президент і співзасновник HYPE Амір Рава.

ФК «Шахтар» і HYPE Sports Innovation презентують проект на спільній прес-конференції, яка відбудеться у Києві 13 вересня.

В рамках першого SPIN-акселератора, який функціонував з залученням трьох партнерів (Університету Лафборо в Лондоні, австралійського університету Квінсленда та італійського «Трентіно Розвитку») з 33 беруть участь стартапів, 12 отримали інвестиції на загальну суму 3,5 млн доларів США протягом усієї програми. Завдяки надається акселератором мережі контактів 70% стартапів заявили про співпрацю з іншими компаніями, а 36% з них залучили нових клієнтів.