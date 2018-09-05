Жіноча збірна України з футболу перемогою завершила відбір на ЧС-2019

Українки обіграли Угорщину, але посіли лише третє місце у своїй відбірковій групі.

Жіноча збірна України з футболу завершила виступ у відбірковому турнірі до ЧС-2019 перемогою над збірною Угорщини. Матч відбувся у Тернополі в присутності 6 тисяч вболівальників і завершився перемогою українок - 2:0.

На 26-й хвилині рахунок відкрила Дар'я Кравець, а за п'ять хвилин перевагу господарів подвоїла Дар'я Апанащенко, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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На жаль, з турнірної точки зору матч вже нічого не міг вирішити: українки не могли піднятися вище третього місця.

У групі кваліфікації, де виступала українська збірна, перше місце посіла Швеція (21 очко), яка потрапила у фінальний турнір ЧС напряму. Збірна Данії (16 очок) пробилася в раунд плей-офф. В України - 13 очок. "Синьо-жовті" залишили позаду Угорщину (4) і Хорватію (3).