Новий тренер збірної України Шовковський: буду готувати команду до перемог

Помічник Андрія Шевченка розповів про цілі та завдання на новій посаді

Олександр Шовковський сьогодні приступив до роботи в тренерському штабі збірної України під керівництвом Андрія Шевченка, де замінив Рауля Ріанчо.

Він розповів, чим може допомогти команді, повідомляє SportArena.

«Дуже приємно бути тут. Вдячний головному тренеру і тренерському штабу за те, що дали мені таку відповідальну місію. Ми починаємо новий турніри, і наші цілі максимально високі», — сказав Шовковський.

«Зі свого боку буду передавати ті знання і досвід, які у мене є, а також буду готувати команду до перемог. У процесі підготовки весь тренерський штаб обговорює всі моменти, всі слова мають значення».

Читайте такожШовковський увійшов до тренерського штабу збірної України

«Щодо своїх напрацювань і тренерської думки, про що я замислювався ще будучи гравцем — я буду робити все, щоб втілювати їх у життя і щоб бути максимально корисним для збірної».

Також він розповів про те, як потрапив у тренерський штаб збірної.

«Складних переговорів з приводу того, аби увійти у тренерський штаб, не було. Не можна сказати, що Шевченко мене вмовляв. У мене був час, щоб подумати. Я цей час взяв. Відповідальність, яку несе тренерський штаб збірної, і відповідальність, яку несе гравець — це дві різні речі».

Олександр Шовковський завершив ігрову кар'єру в 2016 році. За київське "Динамо" він провів 635 матчів у всіх турнірах, що є рекордом. Також Шовковський є рекордсменом чемпіонату України за кількістю зіграних матчів у вищому дивізіоні – на його рахунку 426 поєдинків.

Збірна України у четвер, 6 вересня, стартує в Лізі націй виїзним матчем проти Чехії, а потім 9 вересня прийме Словаччину.