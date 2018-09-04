Моурінью погодився на рік в'язниці через несплату податків

Португальський тренер отримає умовний термін і уникне реального ув'язнення.

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью засуджений на один рік умовно за несплату податків в Іспанії.

Раніше португалець приховав від іспанських податківців 3,3 мільйона євро, який він отримав за права на використання свого іміджу, повідомляє Спорт-Експрес з посиланням на Mundo Deportivo.

Це сталося в період його роботи в "Реалі" в 2011 і 2012 роках.

Раніше повідомлялося, що Моурінью визнав порушення і погодився виплатити штраф у розмірі 669 323 євро. Також раніше проблеми з іспанською податковою службою виникали у Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду та інших гравців, які виступали в Іспанії.