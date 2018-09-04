этот материал доступен на русском

Моурінью погодився на рік в'язниці через несплату податків

15:44, 04 вересня 2018
Футбол
536 0
Моуріньо отримає умовний термін і не буде сидіти у в'язниці / REUTERS

Раніше португалець приховав від іспанських податківців 3,3 мільйона євро, який він отримав за права на використання свого іміджу, повідомляє Спорт-Експрес з посиланням на Mundo Deportivo.

Це сталося в період його роботи в "Реалі" в 2011 і 2012 роках.

Раніше повідомлялося, що Моурінью визнав порушення і погодився виплатити штраф у розмірі 669 323 євро. Також раніше проблеми з іспанською податковою службою виникали у Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду та інших гравців, які виступали в Іспанії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #несплата податків#Жозе Моуріньо