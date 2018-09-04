Моурінью погодився на рік в'язниці через несплату податків
15:44, 04 вересня 2018Футбол
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Португальський тренер отримає умовний термін і уникне реального ув'язнення.
Моуріньо отримає умовний термін і не буде сидіти у в'язниці / REUTERS
Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью засуджений на один рік умовно за несплату податків в Іспанії.
Раніше португалець приховав від іспанських податківців 3,3 мільйона євро, який він отримав за права на використання свого іміджу, повідомляє Спорт-Експрес з посиланням на Mundo Deportivo.
Це сталося в період його роботи в "Реалі" в 2011 і 2012 роках.
Раніше повідомлялося, що Моурінью визнав порушення і погодився виплатити штраф у розмірі 669 323 євро. Також раніше проблеми з іспанською податковою службою виникали у Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду та інших гравців, які виступали в Іспанії.
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