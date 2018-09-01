Шахтар провів відкрите тренування для вболівальників напередодні матчу з Маріуполем

По завершенні футболісти разом з тренерським штабом піднялися на трибуну, щоб зробити спільне фото.

Напередодні зустрічі з «Маріуполем» «гірники» провели відкрите тренування для вболівальників на ОСК «Металіст».

Заключну сесію «Шахтаря» перед черговим домашнім матчем змогли відвідати вболівальники. Фани оплесками вітали гравців і з цікавістю спостерігали за заняттям, яке тривало майже годину. По завершенні футболісти разом з тренерським штабом піднялися на трибуну, щоб зробити спільне фото, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

– Досить часто «Шахтар» проводить такі акції, – говорить захисник Сергій Кривцов. – Я вважаю, це згуртовує команду, а також зближує клуб і фанатів. Сьогодні ми отримали позитивні емоції від підтримки людей, які прийшли на стадіон, думаю, і вболівальники задоволені. Настрій на майбутній матч з «Маріуполем» бойовий. Нам потрібні три очки, і будемо все для цього робити на футбольному полі.

Також окремо «оранжево-чорні» привітали своїх найвідданіших фанів – власників абонементів, які з моменту переїзду команди в Харків не пропустили жодного домашнього матчу. Футболісти вручили їм пам'ятні подарунки.

– Я завжди купував сезонний пропуск, коли «Шахтар» грав на «Донбас Арені», – ділиться враженнями вболівальник Олександр Синельников. – Коли «гірники» почали реалізовувати абонементи на ОСК «Металіст», то я відразу вирішив, що куплю. Це дуже зручно: завжди своє місце на трибуні, перевагу при купівлі квитків на Лігу чемпіонів і багато іншого. Сьогодні отримав величезний заряд позитиву. Спасибі команді!

– Дуже сподобався захід, – ділиться враженнями шанувальник «гірників» Ігор Жабченко. – Багато позитивних емоцій, взяв автографи, сфотографувався з Яриком Ракицьким. «Шахтар» вміє не тільки класно грати, але і працювати з уболівальниками. Я вже третій сезон купую абонементи і всім рекомендую. Той футбол, який демонструє «Шахтар», хочеться дивитися і дивитися, але не по телевізору, а наживо.