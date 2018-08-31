Данець Міккель Дуелунд став гравцем київського Динамо

У «Динамо» Дуелунд буде виступати під 99-м номером.

21-річний данський нападник Міккель Дуелунд підписав контракт з ФК «Динамо» Київ.

Міккель народився в данському місті Орхус і починав займатися футболом в місцевому футбольному клубі, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

В юнацькому віці футболіст перейшов у данський «Мідтюлланд», де починав з юнацького чемпіонату країни,а згодом доріс і до першої команди. З «Мідтюлландом» двічі ставав чемпіоном Данії.Також Міккель є футболістом молодіжної збірної Данії і може зіграти на будь-якій позиції в півзахисті та нападі.

У «Динамо» Дуелунд буде виступати під 99-м номером.

- Вітаю, ми приймаємо тебе в нашу динамівську сім'ю, - сказав після підписання контракту президент «Динамо» Ігор Суркіс, вручивши новачкові динамівську футболку з його прізвищем і номером на спині. – Ми довго боролися за тебе і, я сподіваюся, ти принесеш нам багато успіхів, перемог, ставши тим футболістом, на якого будуть ходити вболівальники. Чекаємо тебе у Києві після матчів збірної.

- Я давно цього чекав, і буду віддавати всього себе на 100%, - пообіцяв Міккель Дуелунд. - Тепер я гравець «Динамо» Київ і постараюся в повній мірі скористатися наданою мені можливістю. Дякуємо за вашу довіру. З нетерпінням чекаю початку роботи.