"Шахтар" потрапив у групу Ліги чемпіонів до "Манчестер Сіті" та "Ліона"

Чемпіон України зіграє в квартеті з літерою F.

У Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками якої чемпіон України донецький "Шахтар" потрапив у Групу F.

Суперниками української команди будуть англійський "Манчестер Сіті", французький "Ліон" і німецький "Хоффенхайм", повідомляє офіційний сайт змагань.

Склад інших груп виглядає наступним чином:

Група А: "Атлетіко" (Мадрид), "Боруссія" (Дортмунд), "Монако", "Брюгге".

Група В: "Барселона", "Тоттенхем Хотспур", ПСВ "Ейндховен", "Інтер" (Мілан).

Група С: "Парі-Сен-Жермен", "Наполі" (Неаполь), "Ліверпуль", "Црвена Звезда" (Белград).

Група D: "Локомотив" (Москва), "Порто" (Порту), "Шальке" (Гельзенкірхен), "Галатасарай" (Стамбул).

Група Е: "Баварія" (Мюнхен), "Бенфіка" (Лісабон), "Аякс" (Амстердам"), АЕК (Афіни).

Група G: "Реал" (Мадрид), "Рома" (Рим), ЦСКА (Москва), "Вікторія" (Пльзень).

Група Н: "Ювентус" (Турин), "Манчестер Юнайтед", "Валенсія", "Янг Бойз" (Цюріх).

Груповий етап Ліги чемпіонів розпочнеться 18-19 вересня і завершиться у грудні.

По дві кращі команди кожної групи продовжать виступи в плей-офф Ліги чемпіонів навесні 2019 року, а команда, яка посіла 3-е місце, продовжить виступу в плей-офф Ліги Європи.