Матч Ліги Європи Зоря - Лейпциг де дивитися
15:04, 30 серпня 2018Футбол
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Гру покаже загальнонаціональний телеканал 2+2.
Зоря проведе матч Ліги Європи в Німеччині / Проспорт - ТСН
Сьогодні в Лейпцигу відбудеться матч заключного 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому місцевий РБ "Лейпциг" прийматиме луганську "Зорю".
Перший матч завершився з рахунком 0:0.
Таким чином, у Лейпцигу український клуб влаштує або перемога з будь-яким рахунком, або будь-яка результативна нічия. Господарям поля потрібна тільки перемога.
Матч розпочнеться о 19.30 за київським часом.
Трансляція на телеканалі 2+2 розпочнеться о 19.25.
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