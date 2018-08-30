Матч Ліги Європи Зоря - Лейпциг де дивитися

Гру покаже загальнонаціональний телеканал 2+2.

Сьогодні в Лейпцигу відбудеться матч заключного 4-го раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому місцевий РБ "Лейпциг" прийматиме луганську "Зорю".

Перший матч завершився з рахунком 0:0.

Таким чином, у Лейпцигу український клуб влаштує або перемога з будь-яким рахунком, або будь-яка результативна нічия. Господарям поля потрібна тільки перемога.

Матч розпочнеться о 19.30 за київським часом.

Трансляція на телеканалі 2+2 розпочнеться о 19.25.