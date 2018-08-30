Тренер Зорі Вернидуб перед грою з Лейпцигом: для нашого клубу Ліга Європи - дуже хороший заділ

Сьогодні "Зоря" проведе матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Головний тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб поділився думкою про майбутній матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи з німецьким «РБ Лейпциг».

Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

"На нас чекає досить серйозна гра. Це показав матч у Запоріжжі. «РБ Лейпциг» – дуже хороший, сильний клуб. Вдома ми грали 75 хвилин в нерівних складах. Нам вдалося зіграти «на нуль». Сподіваюся, що завтра вилучення не повториться, хлопці будуть більш стриманими і настирливими в плані гри.

Читайте такожЗоря " вирушила на матч з Лейпцигом без двох гравців основи

У Дмитра Хомченовського мікротравма і він не приїхав у Німеччину. Сподіваюся, що він одужає до недільної гри проти «Арсеналу».

Для нашого клубу Ліга Європи – дуже хороший заділ. Якщо потрапимо в групу, то буде шанс заробити гроші для клубу і футболістів. Плюс, в українському чемпіонаті багато гравців, які хочуть проявити себе у нас або в Лізі Європи і виїхати в європейські клуби. Для нас Ліга Європи має значення. Точно так само, як і внутрішній чемпіонат. Ми не розділяємо ці два турніри. Нам важко грати на два фронти, але потрібно бути до цього готовими", – сказав Юрій Вернидуб.

Відзначимо, що гра-відповідь "Лейпциг" - "Зоря" відбудеться в четвер, 30 червня. Початок – 19.30 за київським часом. У першому матчі команди зіграли внічию - 0:0.