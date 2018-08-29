Харківська Кобра виключена з турніру першої ліги українського футболу

Результати команди у перших трьох турах чемпіонату анульовані.

Харківська "Кобра" більше не є учасником змагань у першій лізі українського футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт Професійної футбольної ліги України.

Рішення про виключення "Кобри" з першої ліги прийняв КДК ФФУ ще 23 серпня. Всі результати команди в перших трьох турах нинішнього сезону анульовані. Відзначимо, що «Кобра» встигла крупно програти «Колосу» (0:4), поступитися «Миколаєву» (0:2) і «Руху» (1:2).

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10 серпня в "Кобрі" повідомили, що не зможуть провести домашній матч 4-го туру з «Гірником-Спорт», а потім сповістили, що команда не поїде на виїзний матч проти «Зірки».

Як повідомляв УНІАН, мер Івано-Франківська обматюкав суддів після поразки команди "Прикарпаття" в матчі першої ліги.