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Харківська Кобра виключена з турніру першої ліги українського футболу

19:32, 29 серпня 2018
Футбол
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Результати ФК "Кобра" в нинішньому чемпіонаті анульовані / pfl.ua

Про це повідомляє офіційний сайт Професійної футбольної ліги України.

Рішення про виключення "Кобри" з першої ліги прийняв КДК ФФУ ще 23 серпня. Всі результати команди в перших трьох турах нинішнього сезону анульовані. Відзначимо, що «Кобра» встигла крупно програти «Колосу» (0:4), поступитися «Миколаєву» (0:2) і «Руху» (1:2).

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10 серпня в "Кобрі" повідомили, що не зможуть провести домашній матч 4-го туру з «Гірником-Спорт», а потім сповістили, що команда не поїде на виїзний матч проти «Зірки».

Як повідомляв УНІАН, мер Івано-Франківська обматюкав суддів після поразки команди "Прикарпаття" в матчі першої ліги.

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Теги: #перша ліга