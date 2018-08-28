Реал заборонив Луніну дебютувати в чемпіонаті Іспанії цього тижня

Новий клуб українця - "Леганес" - зіграє в найближчому турі з "Реалом", якому якраз належать права на голкіпера.

Дебют Андрія Луніна за іспанський «Леганес», куди він напередодні перейшов на правах оренди, не відбудеться в найближчі вихідні.

Як повідомляє газета Marca, в контракті голкіпера з «Леганесом» є пункт, за яким йому заборонено грати проти мадридського «Реала». "Леганес" як раз зіграє з "Вершковими" у 3-му турі Примери.

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Як повідомляє офіційний сайт іспанського «Леганеса», вже 30 серпня клуб представить українця в якості свого гравця. Повідомляється, що оренда українського кіпера розрахована до 30 червня 2019 року. Українець буде виступати під 99-м номером.

«Леганес» в минулому сезоні фінішував на 17-му місці в чемпіонаті Іспанії, а після двох турів поточного сезону йде на 16-му місці. В даний момент команда під керівництвом Маурісіо Пеллегріно в стартових двох турах пропустила чотири голи.

Нагадаємо, Андрій Лунін цього літа перейшов в мадридський «Реал» з луганської «Зорі» і підписав контракт терміном на шість років. Рішення "Реала" віддати голкіпера збірної України в оренду обумовлено тим, що в Мадрид перебрався Тібо Куртуа. Разом з Кейлором Навасом бельгієць буде конкурувати за місце в стартовому складі, тоді як Лунін буде отримувати ігрову практику в передмісті столиці Іспанії.