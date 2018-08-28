Шевченко викликав 24 футболісти на стартові матчі збірної України в Лізі націй

У збірній з'являться два дебютанти.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 24 футболісти для підготовки до матчів Ліги націй. Вперше в розташування головної команди країни викликані півзахисник "Олександрії" Андрій Цуріков і захисник "Шахтаря" Олег Данченко, повідомляє офіційний сайт ФФУ. Відзначимо відсутність у заявці хавбека «Шахтаря» Віктора Коваленка. Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін («Реал»). Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко, Микола Матвієнко (усі— «Шахтар»), Микита Бурда («Динамо»), Олександр Караваєв («Зоря»), Євген Хачеріді (ПАОК), Євген Макаренко («Андерлехт»). Читайте такожШевченко викликав 8 легіонерів на матчі збірної України в Лізі націй Півзахисники: Євген Коноплянка («Шальке»), Андрій Ярмоленко («Вест Хем»), Тарас Степаненко, Марлос (обидва — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв (усі— «Динамо»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті»), Руслан Малиновський («Генк»), Андрій Цуріков («Олександрія»). Нападники: Роман Яремчук («Гент»), Артем Бесєдін («Динамо»). Форвард турецького "Акхісара" Євген Селезньов і захисник іспанського "Луго" Василь Кравець залишилися в резервному списку. Збір національної команди розпочнеться 3 вересня в Києві. В рамках Ліги націй українці 6 вересня зіграють з Чехією на виїзді, а 9 вересня – зі Словаччиною вдома.

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