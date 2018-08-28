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Шевченко викликав 24 футболісти на стартові матчі збірної України в Лізі націй

10:46, 28 серпня 2018
Футбол
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Збірна України проведе два матчі під час нинішнього збору / Фото Павла Кубанова

Вперше в розташування головної команди країни викликані півзахисник "Олександрії" Андрій Цуріков і захисник "Шахтаря" Олег Данченко, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Відзначимо відсутність у заявці хавбека «Шахтаря» Віктора Коваленка.

Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін («Реал»).

Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко, Микола Матвієнко (усі— «Шахтар»), Микита Бурда («Динамо»), Олександр Караваєв («Зоря»), Євген Хачеріді (ПАОК), Євген Макаренко («Андерлехт»).

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Півзахисники: Євген Коноплянка («Шальке»), Андрій Ярмоленко («Вест Хем»), Тарас Степаненко, Марлос (обидва — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв (усі— «Динамо»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті»), Руслан Малиновський («Генк»), Андрій Цуріков («Олександрія»).

Нападники: Роман Яремчук («Гент»), Артем Бесєдін («Динамо»).

Форвард турецького "Акхісара" Євген Селезньов і захисник іспанського "Луго" Василь Кравець залишилися в резервному списку.

Збір національної команди розпочнеться 3 вересня в Києві.

В рамках Ліги націй українці 6 вересня зіграють з Чехією на виїзді, а 9 вересня – зі Словаччиною вдома.

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Теги: #збірна України з футболу