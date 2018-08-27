Юний вболівальник розплакався при зустрічі з Мессі, стоячи в черзі за автографом (відео)

Ліонель Мессі не залишив без уваги емоції свого шанувальника.

Юний фанат "Барселони" стояв у черзі за автографом Ліонеля Мессі і, побачивши свого кумира, розплакався від щастя.

Аргентинець підписав футболку хлопчику, поплескав його по голові і сфотографувався з ним.

Відео емоційного моменту зустрічі хлопчика зі своїм ідолом розміщене на офіційній сторінці "Барселони" в в Instagram.

Goosebumps 😭😭😭 When you are overcome with emotion seeing your idol...



We ❤ #Messipic.twitter.com/qxqKWVJ5Sh — FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 серпня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, Ліонель Мессі був призначений новим капітаном "Барселони" після того, як команду залишив Андрес Іньєста.