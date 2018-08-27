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Юний вболівальник розплакався при зустрічі з Мессі, стоячи в черзі за автографом (відео)

11:14, 27 серпня 2018
Футбол
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Ліонель Мессі / REUTERS

Аргентинець підписав футболку хлопчику, поплескав його по голові і сфотографувався з ним.

Відео емоційного моменту зустрічі хлопчика зі своїм ідолом розміщене на офіційній сторінці "Барселони" в в Instagram.

Як повідомляв УНІАН, Ліонель Мессі був призначений новим капітаном "Барселони" після того, як команду залишив Андрес Іньєста.

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Теги: #Ліонель Мессі