Юний вболівальник розплакався при зустрічі з Мессі, стоячи в черзі за автографом (відео)
11:14, 27 серпня 2018Футбол
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Ліонель Мессі не залишив без уваги емоції свого шанувальника.
Ліонель Мессі / REUTERS
Юний фанат "Барселони" стояв у черзі за автографом Ліонеля Мессі і, побачивши свого кумира, розплакався від щастя.
Аргентинець підписав футболку хлопчику, поплескав його по голові і сфотографувався з ним.
Відео емоційного моменту зустрічі хлопчика зі своїм ідолом розміщене на офіційній сторінці "Барселони" в в Instagram.
Goosebumps 😭😭😭 When you are overcome with emotion seeing your idol...— FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 серпня 2018 р.
We ❤ #Messipic.twitter.com/qxqKWVJ5Sh
Як повідомляв УНІАН, Ліонель Мессі був призначений новим капітаном "Барселони" після того, як команду залишив Андрес Іньєста.
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