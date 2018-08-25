Іспанська Ла Ліга планує провести в США матч Жирона - Барселона

Також у цьому сезоні за океаном може пройти ще один матч за участю каталонської команди.

Іспанська Ла Ліга вже визначилася з поєдинками, які будуть зіграні в США в цьому сезоні.

Першим з них стане зустріч 21-го туру між Жироною і Барселоною, повідомляє SportArena з посиланням на Cadena SER.

Відомо, що президент Ла Ліги Хав'єр Тебас вже зробив пропозицію Жироні і чекає відповіді від клубу в найближчі дні.

При цьому час і місце проведення поєдинку ще не узгоджені. Спочатку матч повинен був відбутися на домашньому стадіоні Жирони 27 січня, проте багато чого залежить від календаря Кубка Іспанії. Справа в тому, що цей поєдинок буде знаходитися між датами чвертьфінальних матчів Кубка.

Також джерело повідомляє, що ще одним матчем, який запланували провести в США, є гра між Бетісом і Барселоною (17 березня).

У той же час, футболісти іспанської Прімери залишаються розчарованими тим, що Ла Ліга не порадилася з ними перш, ніж приймати таке радикальне рішення.

Раніше президент Асоціації іспанських футболістів Давид Аганцо не виключив можливості страйку на увазі прийнятого рішення Ла Лігою. У свою чергу, організація запланувала зустріч з Асоціацією футболістів, щоб обговорити можливість проведення матчів у США, але в цей раз спільно з клубами.

Раніше, на цьому тижні стало відомо про контракт, який уклала Ла Ліга з американською компанією Relevent. Мета, яку ставить перед собою керівництво Приклади — просування іспанського футболу до Північної Америки.