Коноплянка пропустить 1-й тур Бундесліги через пошкодження

Українець повернеться до тренувань наступного тижня.

Український півзахисник німецького "Шальке" Євген Коноплянка ще не готовий допомогти своїй команді через пошкодження, повідомив на прес-конференції головний тренер клубу Доменіко Тедеско.

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«Коноплянка повністю відновився, але не повернеться до повноцінних тренувань до кінця тижня. Матч з "Вольфсбургом" - занадто рано для нього», — наводить слова Тедеско офіційний твіттер "Шальке".

У матчі 1-го туру Бундесліги, який відбудеться в суботу, "Шальке" зустрінеться з "Вольфсбургом".