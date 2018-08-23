Відомий український арбітр Ступар: Циганков зачепився за ногу Мазрауі, підніжки не було

Колишній футбольний рефері оцінив роботу колеги під час матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Аякс" - "Динамо".

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар вважає, що суддя першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Аякс» – «Динамо» Клеман Тюрпен вчинив правильно, не призначивши пенальті у моменті з падінням Віктора Циганкова.

Свій коментар Ступар дав сайту Трибуна.

«Суддя був послідовним, адже подібний епізод ми спостерігали у другому таймі. Епізод стався у штрафному майданчику динамівців, коли поборовся Кадар і гравець «Аякса». Телебачення не показало нормальні повтори. Циганков на замаху зачепився за ногу Мазрауі і завалився на газон. Не сказав би, що дії захисника господарів були з явним порушенням правил. Навмисної підніжки з його боку не було.

Чи мав право арбітр призначити 11-метровий? В динаміці здалося, що падіння Циганкова не з волі захисника «Аякса». Щоб стверджувати про призначення або не призначення пенальті, потрібно добре подивитися відеоповтор з різних ракурсів», – сказав Ступар.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" програло "Аксу" з рахунком 1:3 у першому матчі в Амстердамі.

Матч у відповідь і вирішальна гра за право зіграти в основному (груповому) турнірі Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок, 28 серпня, на НСК "Олімпійський" у столиці України.