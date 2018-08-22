Легендарний форвард збірної Франції очолить Бордо

16:33, 22 серпня 2018
Футбол
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Тьєррі Анрі працював у штабі збірної Бельгії на ЧС-2018 / REUTERS

За інформацією RMC Sport, француз стане наступником раніше відправленого у відставку Густаво Пойєта, залишилося лише дочекатися підтвердження клубу. На даний момент Анрі є асистентом головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса.

Тьєррі Анрі - знаменитий французький нападник, чемпіон світу-1998 і чемпіон Європи-2000 у складі "Триколірних".

Нагадаємо, що "Бордо" був суперником українського ФК "Маріуполь" в кваліфікації Ліги Європи цього сезону, перемігши в обох матчах - 3:1 в гостях і 2:1 на виїзді.

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Теги: #Бордо#Тьєррі Анрі