Легендарний форвард збірної Франції очолить Бордо

Тьєррі Анрі дав згоду стати наставником "жирондинців".

Екс-форвард збірної Франції і лондонського «Арсеналу» Тьєррі Анрі погодився очолити французький «Бордо».

За інформацією RMC Sport, француз стане наступником раніше відправленого у відставку Густаво Пойєта, залишилося лише дочекатися підтвердження клубу. На даний момент Анрі є асистентом головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса.

Тьєррі Анрі - знаменитий французький нападник, чемпіон світу-1998 і чемпіон Європи-2000 у складі "Триколірних".

Нагадаємо, що "Бордо" був суперником українського ФК "Маріуполь" в кваліфікації Ліги Європи цього сезону, перемігши в обох матчах - 3:1 в гостях і 2:1 на виїзді.