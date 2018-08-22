Легендарний форвард збірної Франції очолить Бордо
16:33, 22 серпня 2018Футбол
235 0
Тьєррі Анрі дав згоду стати наставником "жирондинців".
Тьєррі Анрі працював у штабі збірної Бельгії на ЧС-2018 / REUTERS
Екс-форвард збірної Франції і лондонського «Арсеналу» Тьєррі Анрі погодився очолити французький «Бордо».
За інформацією RMC Sport, француз стане наступником раніше відправленого у відставку Густаво Пойєта, залишилося лише дочекатися підтвердження клубу. На даний момент Анрі є асистентом головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса.
Тьєррі Анрі - знаменитий французький нападник, чемпіон світу-1998 і чемпіон Європи-2000 у складі "Триколірних".
Нагадаємо, що "Бордо" був суперником українського ФК "Маріуполь" в кваліфікації Ліги Європи цього сезону, перемігши в обох матчах - 3:1 в гостях і 2:1 на виїзді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter