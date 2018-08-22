Український воротар змінив громадянство і виступатиме за збірну Казахстану

Дмитро Непогодов викликаний на два найближчих матчі своєї нової національної команди.

Ім'я воротаря Дмитра Непогодова виявилося у списку футболістів, викликаних до складу національної збірної Казахстану на матчі з командами Грузії та Андорри в рамках Ліги націй УЄФА.

Матчі відбудуться 6 і 10 вересня, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Казахстану.

Таким чином, колишній голкіпер полтавської «Ворскли» і донецького «Металурга» вже найближчим часом може дебютувати в національній команді іншої країни.

Раніше Непогодов викликався в молодіжні збірні України різних вікових категорій.

У 2017-му році, вже виступаючи у складі "Тобола" екс-український воротар потрапив у список 33 кращих гравців чемпіонату Казахстану, тобто трійку найкращих воротарів.