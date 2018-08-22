ФК "Шахтар" організував тренування для дітей з обмеженими можливостями

В групу, сформовану з 14 вихованців міського центру «Повір у себе», увійшли діти з особливостями ментального розвитку.

У Маріуполі на майданчику «Давай, грай!» відбулася перша футбольна тренування для дітей з обмеженими можливостями.

Захід організовано некомерційним фондом ФК «Шахтар» Shakhtar Social, повідомляє офіційний сайт гірників.

В групу, сформовану з 14 вихованців міського центру «Повір у себе», увійшли діти з особливостями ментального розвитку. Заняття тривалістю 45 хвилин включало індивідуальні вправи з м'ячем, спеціалізовані ігри та завдання. З дітьми працювали тренери-волонтери, які пройшли спеціальне навчання з методики англійської Прем'єр-ліги.

– Місія Shakhtar Social – дати можливість кожній дитині займатися футболом. Тут не може бути якихось меж і бар'єрів, – зазначив директор з комунікацій ФК «Шахтар» Юрій Свиридов. – Після відкриття майданчиків «Давай, грай!» до 9 містах України прийнято рішення про створення умов для дітей з особливими потребами. Важливо, щоб хлопці мали можливість для фізичної реабілітації і соціальної інтеграції в суспільство.

Генеральний партнер проекту з розвитку дитячого футболу «Давай, грай!» – компанія ДТЕК.

– Це значуща подія для Маріуполя, для всієї України, для дітей з обмеженими можливостями, які зможуть займатися улюбленим спортом, – говорить директор з регіональної політики ДТЕК Енерго Тетяна Оверина. – Батькам важливо знати, що їх дитина захоплений корисним заняттям. Для нашої компанії співпраця з ФК «Шахтар» в рамках проекту «Давай, грай!» – не просто соціальна відповідальність. Ми хочемо дати дітям шанс на особисті історії успіху, незалежно від їх рівня підготовки, матеріальних та інших можливостей.

У найближчих планах проекту – створення додаткових груп для дітей з порушеннями зору, з захворюванням ДЦП, а також тренувальної групи для дівчаток з обмеженими можливостями. Крім Маріуполя тренування будуть проводитися в Івано-Франківську, Бурштині та Києві. Очікується, що до кінця 2018 року футболом на майданчиках «Давай, грай!» стануть займатися близько 100 дітей з особливими потребами.